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Руслана готовит фееричный онлайн-концерт ко дню своего рождения
Руслана анонсировала новый онлайн-концерт "Энергия"

Руслана готовит фееричный онлайн-концерт ко дню своего рождения

Руслана готовит фееричный онлайн-концерт ко дню своего рождения
17:21 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Украинская исполнительница Руслана анонсировала новый онлайн-концерт под названием "Энергия".

Известная украинская певица Руслана готовит онлайн-концерт "Энергия" ко дню своего рождения. Звезда обещает эксклюзивные музыкальные премьеры, исполнение песен под акустику и сет диджея.

"День рождения - это время, когда мы задумываемся над своим будущим. Я хочу в этот день создать собственную мечту о будущем. О жизни и о нас - ради чего бьется сердце", - поделилась она.

Онлайн-шоу включает реальную и фантастическую части, в которой певица перевоплотится в Лану и перенесет зрителей в вымышленный мир.

 
 
 
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Руслана подчеркивает, что в свой нынешний день рождения она стремится не получать подарки, а сделать подарок для всех поклонников: зрители смогут принять участие в создании идеи, предложенной в прямом эфире.

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Концерт состоится 24 мая в 19:00, трансляция пройдет на YouTube-канале Русланы и ее официальной странице в Facebook.

В марте состоялась презентация нового проекта Русланы: допремьерный показ музыкального видео "МЫ ВЕТЕР/WE ARE WIND" и презентация мини-альбома (4 песни) с одноименным названием.

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Концерт, Руслана, Шоу, День рождения, Энергия, Онлайн, Певица, Ми вітер, МЫ ВЕТЕР.
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