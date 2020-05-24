Группа Depeche Mode выпустила клип на песню 2009 года (Видео)

Известная британская группа Depeche Mode, которая будет включена в Зал славы рок-н-ролла, презентовала клип на песню Fragile Tension. Сингл вошел в альбом коллектива Sounds of the Universe 2009 года. Режиссерами музыкального видео выступили Роб Чендлер и Бэрни Стил.