Кара Делевинь сняла клип для Rainsford: Кайя Гербер сыграла главную роль (Видео)

Новости культуры:Проводить карантин с пользой для творчества - это про Кару Делевинь.

Модель дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы и сестры Маргарет Куэлли - Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford.

Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли 19-летняя модель Кайя Гербер и 27-летний актер Грегг Салкин.

"Мне повезло, что мой режиссерский дебют состоялся благодаря такой невероятной песне, еще и моей подруги, еще и с такими прекрасными актерами. Горжусь этой работой и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие, написала на своей странице в Instagram Кара, которая представила видео о расставании, запечатлев как счастливые моменты отношений, так и печальные".

Трудное расставание в свое время пережила и Рэйни Куэлли: "Я написала эту песню после ужасного разрыва, когда я просила своего бойфренда попробовать начать все сначала. Мы сделали это, но ненадолго".

К слову, расставание с девушкой недавно преодолела и сама Делевинь - после двух лет отношений они с Эшли Бенсон, звездой сериала "Милые обманщицы", решили остаться друзьями. Последний раз Делевинь и Бенсон были замечены вместе в марте - уже после того, как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

И, как мы видим, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.