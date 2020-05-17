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Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на известного рэпера (Фото)

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Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на известного рэпера (Фото)
16:40 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На днях папарацци заметили Бенсон с G-Eazy - тем самым рэпером, который состоял в отношениях с певицей Холзи.

Уточняется, что разрыв между Бенсон и Делевинь произошел еще в апреле, и Кара проводила карантин со своими друзьями.

"В отношениях Кары и Эшли всегда были взлеты и падения, но на этот раз все кончено", - сказал источник из окружения знаменитостей. После разрыва с Карой Эшли уже видели с новым ухажером - 30-летним рэпером G-Eazy, настоящее имя которого Джеральд Эрл Гиллум. Папарацци подловили парочку во время поцелуя в машине в среду в Лос-Анджелесе.

Также Эшли и Джеральд были замечены вместе с парой друзей, когда они забирали еду на вынос из ресторана The Apple Pan. Эшли сидела в машине с подругой, а Гиллум играл на парковке с другом в мяч. Забрав еду, все четверо отправились домой к Джеральду. Помимо прочего, в прошлом месяце G-Eazy выпустил новый трек, в записи которого участвовала Эшли.

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О романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя. Девушки долго интриговали общественность своими отношениями, но в 2019 году во время произнесения речи на TrevorLIVE Gala Делевинь официально заявила, что уже год встречается с Бенсон. Известно, что звезды даже сыграли свадьбу, но в Лас-Вегасе, и юридической силы их бракосочетание не имеет.

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Эшли Бенсон, Кара Делевинь, G-Eazy.
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