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"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская показала обложку нового альбома (Фото)

"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская показала обложку нового альбома (Фото)
20:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Певица пока не назвала точную дату релиза.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала обложку нового альбома "Любовь – то велика сила".

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий. Музыка для поцелуев и для ваших встреч. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной", - написала Могилевская.

 
 
 
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Певица не назвала точную дату релиза, но добавила, что через несколько дней он появится в предпродаже на iTunes.

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Все по теме:

Альбом, Наталья Могилевская, Обложка, Любов - то велика сила.
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