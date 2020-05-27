"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская показала обложку нового альбома (Фото)

Новости культуры:Певица пока не назвала точную дату релиза.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала обложку нового альбома "Любовь – то велика сила".

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий. Музыка для поцелуев и для ваших встреч. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной", - написала Могилевская.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on May 26, 2020 at 11:26am PDT

Певица не назвала точную дату релиза, но добавила, что через несколько дней он появится в предпродаже на iTunes.