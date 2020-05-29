Скачать
Пятница, 29.05.2020

Группа Led Zeppelin отрывает бесплатный доступ к концерту 2007 года (Видео)

Запись будет опубликована 30 мая в 22:00 по киевскому времени на YouTube-канале музыкантов и будет доступна 72 часа. Celebration Day - это видеозапись концерта, состоявшегося 10 декабря 2007 года на лондонской O2 Arena. Тогда Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс впервые за 30 лет выступили вместе. Джона Бонэма, который ушел из жизни в 1980 году, заменил его сын Джейсон Бонэм. В 2012 году Celebration Day вышел в прокат. Всего в трек-лист вошло 16 песен.
112.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Led Zeppelin, Celebration Day, Концертный фильм.
14:12 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь