Группа Led Zeppelin отрывает бесплатный доступ к концерту 2007 года (Видео)

Запись будет опубликована 30 мая в 22:00 по киевскому времени на YouTube-канале музыкантов и будет доступна 72 часа. Celebration Day - это видеозапись концерта, состоявшегося 10 декабря 2007 года на лондонской O2 Arena. Тогда Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс впервые за 30 лет выступили вместе. Джона Бонэма, который ушел из жизни в 1980 году, заменил его сын Джейсон Бонэм. В 2012 году Celebration Day вышел в прокат. Всего в трек-лист вошло 16 песен.