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Группу O.Torvald неожиданно покинула барабанщица

Группу O.Torvald неожиданно покинула барабанщица
18:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:21-летняя Анастасия Середа (псевдоним - Hebi) всего год была в группе и решила идти дальше другим путем.

Из группы O.Torvald ушла барабанщица Hebi, которая пришла в коллектив около года назад.

Об этом музыканты написали в своем Instagram, поблагодарив девушку за свежий взгляд на музыку, драйв и молодость.

"Прошлый год был для нас очень насыщенным и эмоциональным: новый альбом, новая музыка, новые коллаборации, новые люди в нашей жизни. Но карантин привнес свои коррективы. К сожалению, иногда человеческие пути расходятся, потому что они по-разному смотрят на будущее. Сегодня Hebi перестает быть частью группы, но остается частью нашей семьи", - говорится в сообщении.

 
 
 
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Также O.Torvald пообещали объявить новые даты тура и представить нового, "крутого рокенрольного барабанщика".

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O.TORVALD, Барабанщица, Hebi, Анастасия Середа.
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