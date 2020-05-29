Золотая Жар-Птица 2020: объявлены имена номинантов

Новости культуры:Грандиозная премия украинского музыкального шоу-бизнеса пройдет в эфире телеканала M2 31 мая в 20 часов.

Формат проведения "Золотой Жар-Птицы" организаторы пока держат в тайне, но обещают обнародовать совсем скоро, говорится на сайте телеканала M2.

Традиционно организаторами "Золотой Жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Определение победителей будет проходить в два этапа.

На первом этапе выбрано по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.

В состав жюри вошли радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.

Номинанты премии "Золотая Жар-Птица"

ПЕВИЦА ГОДА

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тина Кароль

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГРУППА

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГРУППА

Антитела

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Вопли Видоплясова

СКАЙ

ХИТ ГОДА

Сергей Бабкин - Моє кохання

Время и Стекло - Дим

NK | Настя Каменских - Обіцяю

MÉLOVIN - Ти

Злата Огневич - Солодка кара

КЛИП ГОДА

TARABAROVA - Мені казково

NK | Настя Каменских - Обіцяю

Тина Кароль - Вабити

THE HARDKISS - Жива

Michelle Andrade - Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

THE HARDKISS - Хто, як не ти

ДОРОШ - Де ти є

Антитела - Буде син

Тина Кароль & Юлия Санина - Вільна

Alyosha & Vlad Darwin - Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

Олег Винник - Роксолана

NK | Настя Каменских - Обіцяю

Андриана - Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho - Наше LіТО

Наталка Карпа - Гойдай

ДЭНС-ХИТ

Время и Стекло - Дим

Артем Пивоваров - 2000

Kishe - #LOVE

Ирина Федишин & BAKUN - Просто танцюй

Michelle Andrade - Не знаю

ИНДИ

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой

На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.