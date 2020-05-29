Золотая Жар-Птица 2020: объявлены имена номинантов

Формат проведения "Золотой Жар-Птицы" организаторы пока держат в тайне, но обещают обнародовать совсем скоро, говорится на сайте телеканала M2.
Традиционно организаторами "Золотой Жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Определение победителей будет проходить в два этапа.
На первом этапе выбрано по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.
В состав жюри вошли радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.
Michelle Andrade
TARABAROVA
Тина Кароль
NK | Настя Каменских
Злата Огневич
Виталий Козловский
Сергей Бабкин
MÉLOVIN
Олег Винник
Kishe
Время и Стекло
TamerlanAlena
DZIDZIO
KAZKA
MOZGI
Антитела
THE HARDKISS
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Вопли Видоплясова
СКАЙ
Сергей Бабкин - Моє кохання
Время и Стекло - Дим
NK | Настя Каменских - Обіцяю
MÉLOVIN - Ти
Злата Огневич - Солодка кара
TARABAROVA - Мені казково
NK | Настя Каменских - Обіцяю
Тина Кароль - Вабити
THE HARDKISS - Жива
Michelle Andrade - Не знаю
THE HARDKISS - Хто, як не ти
ДОРОШ - Де ти є
Антитела - Буде син
Тина Кароль & Юлия Санина - Вільна
Alyosha & Vlad Darwin - Пірнай
Олег Винник - Роксолана
NK | Настя Каменских - Обіцяю
Андриана - Ча Ча Ча
KAMALIYA feat. Rico Macho - Наше LіТО
Наталка Карпа - Гойдай
Время и Стекло - Дим
Артем Пивоваров - 2000
Kishe - #LOVE
Ирина Федишин & BAKUN - Просто танцюй
Michelle Andrade - Не знаю
LAUD
KADNAY
Jamala feat. alyona alyona
TVORCHI
Shy & Pianoбой
На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.