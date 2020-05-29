"Нужно немного попсового веселья": Кайли Миноуг готовит новый альбом

Новости культуры:Последний, 14-й альбом исполнительницы Golden вышел в апреле 2018 года.

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг, которой в этом году исполнилось 52 года, пишет новый альбом. Об этом она рассказала журналу GQ.

По ее словам, новый альбом - это grown-up disco (взрослая дискотека).

"Мне трудно объяснить, но даже взрослым нужно немного попсового веселья", - отметила Миноуг.

Ни названия, ни даты выхода будущей пластинки певица не раскрыла.

Кайли Миноуг - офицер Ордена Британской империи и обладатель премии "Грэмми" выпустила 14 студийных альбомов и стала третьей по количеству проданных альбомов певицей в Великобритании. Последний, 14-й альбом исполнительницы Golden вышел в апреле 2018 года и стартовал на первом месте в британских чартах.