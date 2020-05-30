Рики Мартин выпустил первый мини-альбом спустя пять лет

Новости культуры:В записи альбома приняли участие Стинг, а также рэпер Residente.

Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин представил в Сети новый мини-альбом под названием Pausa. Это первый релиз после выхода его десятого студийника "A quien quiera escuchar" в 2015 году.

По данным Billboard, первоначально Мартин хотел выпустить другой альбом, в котором были бы представлены зажигательные песни, но передумал. "Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Мы должны были изменить концепцию, и я создал два отдельных сборника. Pausa более расслабленный. Надеюсь, в сентябре мы представим второй под названием Play. В нем будет позитивная музыка", - отметил певец.

В записи альбома, в который вошло шесть лирических композиций, приняли участие: Стинг, Карла Моррисон, Педро Капо, Диего Эль Сигала, а также рэпер Residente (Рене Хуан Перес Йоглар) и певец Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио).

"Это была работа, полная эмоций, и я очень доволен тем, чего мы достигли. Спасибо всем артистам, которые сопровождали меня, я очень благодарен вам и всей моей команде за участие в этом приключении", - написал певец в инстаграм.