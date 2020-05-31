Известный украинский гитарист сыграет легендарные хиты в онлайн-формате

Новости культуры:Украинский гитарист Андрей Остапенко проведет онлайн-выступление "Guitar Nights".

3 июня один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, заслуженный артист Украины Андрей Остапенко выступит сольно в онлайн-концерте, который называется "Guitar Nights".

На этот раз Андрей исполнит популярные произведения тех композиторов, которые стали легендарными в истории гитарного исполнительства. В частности, будут звучать ностальгические "Воспоминания о Альгамбру" Франциско Тарреги, игривая "Фантазия" Луиджи Леньяни, контрастная "Астурия" Исаака Альбениса и нежная "Колыбельная" Лео Брауэра. Также гитарный вечер своеобразно дополнит музыка Эйтора Вила-Лобоса, Роллана Дьенса и Эрика Сати.

Так, первое произведение - из цикла "Гноссиенны" Эрика Сати, который создан им в период раннего творчества для фортепиано, а собственно первые три - 1890-го. Интересно, что эти элегические небольшие произведения написаны без указания метра и тактов. Сати отличался экспериментами в записи музыкальных произведений, но и его музыка - также с некоторой загадкой. Убедитесь лично!

Интересный факт. Андрей Остапенко играет на гитаре "Artista Membrane", которую сделал всемирно известный гитарный мастер Дитер Хопф. Известно, что уже более трех столетий семья Хопф производит замечательные струнные инструменты, точнее - от 1655-го. Конечно, за это время накоплен бесценный опыт, который по достоинству оценили выдающиеся музыканты мира.