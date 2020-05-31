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Известный украинский гитарист сыграет легендарные хиты в онлайн-формате

Известный украинский гитарист сыграет легендарные хиты в онлайн-формате
16:23 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Украинский гитарист Андрей Остапенко проведет онлайн-выступление "Guitar Nights".

3 июня один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, заслуженный артист Украины Андрей Остапенко выступит сольно в онлайн-концерте, который называется "Guitar Nights".

На этот раз Андрей исполнит популярные произведения тех композиторов, которые стали легендарными в истории гитарного исполнительства. В частности, будут звучать ностальгические "Воспоминания о Альгамбру" Франциско Тарреги, игривая "Фантазия" Луиджи Леньяни, контрастная "Астурия" Исаака Альбениса и нежная "Колыбельная" Лео Брауэра. Также гитарный вечер своеобразно дополнит музыка Эйтора Вила-Лобоса, Роллана Дьенса и Эрика Сати.

Так, первое произведение - из цикла "Гноссиенны" Эрика Сати, который создан им в период раннего творчества для фортепиано, а собственно первые три - 1890-го. Интересно, что эти элегические небольшие произведения написаны без указания метра и тактов. Сати отличался экспериментами в записи музыкальных произведений, но и его музыка - также с некоторой загадкой. Убедитесь лично!

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Интересный факт. Андрей Остапенко играет на гитаре "Artista Membrane", которую сделал всемирно известный гитарный мастер Дитер Хопф. Известно, что уже более трех столетий семья Хопф производит замечательные струнные инструменты, точнее - от 1655-го. Конечно, за это время накоплен бесценный опыт, который по достоинству оценили выдающиеся музыканты мира.

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Концерт, Онлайн, Guitar Nights, Андрей Остапенко.
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