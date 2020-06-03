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THE MAUNT выпустили интерактивный клип "Blackout" (Видео)

THE MAUNT выпустили интерактивный клип "Blackout" (Видео)
21:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Украинская группа представила интерактивный клип на песню Blackout.

Украинская модерн-рок группа THE MAUNT представила интерактивный клип на песню Blackout.

Видеоклип Blackout - интерактивное приключение. Просмотр одной из версий видео возможен при непосредственном движении зрителя - от быстрой ходьбы до бега. Физическая вовлеченность буквально погружает в музыку и дает возможность воплотить образ героя в лице наблюдающего за ним. А добежав до конца клипа, можно посмотреть видео-бэкстейдж съемок, который доступен только на сайте.

При разработке визуальной концепции команда вдохновлялась перфомансами японских художников Hiroaki Umeda, Ryoji Ikeda и NONOTAK studio.

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"В видео мы хотели отобразить состояние внутренней погони. Постоянное напряжение, метания, чувство мучительной одержимости. Для передачи этих ощущений мы обратились к агрессивной, искаженной и местами даже эпилептической графике, манере съемки и монтажа. Самым большим вызовом при работе над проектом стало создание web-интерактива, который был бы доступен каждому зрителю всего в несколько кликов вне зависимости от его устройства или браузера", - делится Наталья Тачинская, режиссер видео.

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Клип, Blackout, THE MAUNT.
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