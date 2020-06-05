В сети появился новый клип украинской певицы SLEZA (Видео)

Новости культуры:SLEZA - это сольный проект киевской певицы Лизы Жихаревой.

SLEZA выпустила клип на песню "Проблема" о гендерных стереотипах в отношениях.

В треке певица иронизирует над современным укладом, в котором девушек воспринимают как красивый аксессуар, а мужчинам внушают маскулинную модель поведения.

"Девушек часто воспринимают как объект или атрибут успеха в глазах окружающих. Но молодые женщины уже давно позиционируют себя равноценными партнерами, а не просто аксессуарами. Это песня о парнях, которые думают, что могут все получить просто пуская пыль в глаза. Но ведь все это уже давно устаревшие схемы и лучше бы парни покоряли чем-то другим", - комментирует SLEZA.

SLEZA также ставит под вопрос стереотип о том, что мужчина обязательно должен быть сильным, уверенным в себе и не показывать эмоций.

Режиссером выступил украинский клипмейкер Тарас Голубков, ранее известный по работам для MELOVIN, ZIVERT, MONATIK, Филиппа Киркорова, Артема Пивоварова и "Скрябина".