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"Финальные титры": группа "Время и Стекло" назвала новые даты прощального тура

"Финальные титры": группа "Время и Стекло" назвала новые даты прощального тура
18:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Артисты объявили новые даты последних концертов.

Распад группы "Время и Стекло" стал настоящим шоком для многомиллионной армии поклонников. Однако участники коллектива Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, решили попрощаться с фанами и следующие полгода провести в гастрольном туре "Финальные титры". Однако вспышка коронавируса помешала планам артистов, поэтому они анонсировали новые даты концертов на официальной странице в инстаграме.

Сообщение появилось в сети сегодня, 2 июня. Прощальный тур должен был бы начаться в мае этого года, однако общенациональный карантин в Украине помешал его старту.

"Время и Стекло" перенесли концерты на два месяца и планируют появиться на сцене уже в начале сентября. К сожалению, исполнители сообщили, что выступления в Черновцах и Ужгороде пришлось вовсе отменить.

 
 
 
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"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы

Артисты сообщили о завершении существования коллектива после 10 лет на сцене 11 марта. Надя Дорофеева и Позитив накануне выпустили прощальный трек "навсегда/никогда", в клипе к которому показали историю своего успеха. На следующий день они записали трогательное видео для поклонников, которым объявили о распаде и отметили, что продолжат свои пути, как самостоятельные исполнители.

Следует отметить, что срок контракта "Время и Стекло" завершился в 2015 году, но музыканты продлили его еще на 5 до 2020 года. Карьера группы была связана с продюсерским центром MOZGI Entertainment, который возглавляют Потап – Алексей Потапенко и его экс-супруга Ирина Горовая. Они признались, что коллектив раскрыл их как продюсеров, а участники стали для них по-настоящему близкими.

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Все по теме:

Дата, Тур, Позитив, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Алексей Завгородний, Финальные титры.
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