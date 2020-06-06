Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
АПЛ представила расписание матчей
АПЛ представила расписание матчей
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

"Это M-M-Mozgi!": группа презентовала новый яркий клип (Видео)

"Это M-M-Mozgi!": группа презентовала новый яркий клип (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости культуры:В клипе ребята собрали эмоциональные моменты с разных концертов группы.

Украинская группа Mozgi представила клип на свой новый зажигательный трек "Средний палец". Новым роликом музыканты вспоминают прошлогодний фестивальный разрыв и заодно прощаются со своим альбомом Middle Finger.

Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале коллектива. В клипе показаны яркие и эмоциональные моменты с концертов ребят, в частности отрывки выступлений на Atlas Weekend.

"Соскучились?! WE BACK! Не забывайте кто здесь папа и чья команда отбойный молоток! Это M-M-Mozgi!", - прокомментировали музыканты.

В новом треке музыканты советуют фанам показывать средний палец всем проблемам и неудачам.

Alina Pash и t-Zhuk обновили хит 2003 года (Видео)

"Есть волшебный знак!! Проверено, действует, попробуй, станет легче, работает на 100% всем траблам и неудачам, не людям, не человекам, а проблемам и затычкам, цепям неурядиц и тормозилова", - отметил Потап.

Пользователи сети уже успели оценить новое творение ребят и поделились впечатлениями в комментариях под роликом. "Как всегда разрыв", "Трек качнет многие площадки, нет сомнений! Огонь, ребят!", "Классный и трогательный клип", - пишут фаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Видео, Группа, Трек, Мозги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
02 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь