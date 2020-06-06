"Это M-M-Mozgi!": группа презентовала новый яркий клип (Видео)

Новости культуры:В клипе ребята собрали эмоциональные моменты с разных концертов группы.

Украинская группа Mozgi представила клип на свой новый зажигательный трек "Средний палец". Новым роликом музыканты вспоминают прошлогодний фестивальный разрыв и заодно прощаются со своим альбомом Middle Finger.

Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале коллектива. В клипе показаны яркие и эмоциональные моменты с концертов ребят, в частности отрывки выступлений на Atlas Weekend.

"Соскучились?! WE BACK! Не забывайте кто здесь папа и чья команда отбойный молоток! Это M-M-Mozgi!", - прокомментировали музыканты.

В новом треке музыканты советуют фанам показывать средний палец всем проблемам и неудачам.

"Есть волшебный знак!! Проверено, действует, попробуй, станет легче, работает на 100% всем траблам и неудачам, не людям, не человекам, а проблемам и затычкам, цепям неурядиц и тормозилова", - отметил Потап.

Пользователи сети уже успели оценить новое творение ребят и поделились впечатлениями в комментариях под роликом. "Как всегда разрыв", "Трек качнет многие площадки, нет сомнений! Огонь, ребят!", "Классный и трогательный клип", - пишут фаны.