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Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали

Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
18:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа Cloudless, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение-2020, ищет нового вокалиста. Коллектив покинул Юра Каналош.

Украинская группа Cloudless, которая принимала участие в нацотборе на Евровидение-2020, ищет нового вокалиста.

Об этом в Facebook сообщил бас-гитарист коллектива Антон Панфилов.

"Ребят, вынужден сообщить, что Cloudless уже три месяца не работает с Юрой Каналошем. К сожалению, мы не смогли пережить внутренние процессы и вышли из кризиса без вокалиста. Так же хочу сообщить, что группа не разделяет позицию Юры, которую тот демонстрирует по отношению к определенным вопросам и к артистам нашей сцены", - написал музыкант.

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По словам Панфилова, на данный момент группа ищет новый голос и будет рада пообщаться с любым желающим, кто чувствует в себе силы и огромное желание создавать новую украинскую музыку.

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Клип, CLOUDLESS, Юра Каналош, Антон Панфилов.
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