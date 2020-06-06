Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали

Новости культуры:Украинская группа Cloudless, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение-2020, ищет нового вокалиста. Коллектив покинул Юра Каналош.

Украинская группа Cloudless, которая принимала участие в нацотборе на Евровидение-2020, ищет нового вокалиста.

Об этом в Facebook сообщил бас-гитарист коллектива Антон Панфилов.

"Ребят, вынужден сообщить, что Cloudless уже три месяца не работает с Юрой Каналошем. К сожалению, мы не смогли пережить внутренние процессы и вышли из кризиса без вокалиста. Так же хочу сообщить, что группа не разделяет позицию Юры, которую тот демонстрирует по отношению к определенным вопросам и к артистам нашей сцены", - написал музыкант.

По словам Панфилова, на данный момент группа ищет новый голос и будет рада пообщаться с любым желающим, кто чувствует в себе силы и огромное желание создавать новую украинскую музыку.