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Бывший фронтмен группы "Тартак" представил трек о Карпатах: аудио

Бывший фронтмен группы "Тартак" представил трек о Карпатах: аудио
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Александр Положинский и Иван Марунич в прошлом году создали совместный проект "Ол.Ів.’Є", и вот ребята уже представляют новую песню под названием "Free Svydovets".

Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский времени не теряет и продолжает заниматься своим любимым делом - музыкой. Он, в частности, вместе с другим музыкантом Иваном Маруничем еще в прошлом году создал проект под названием "Ол.Ів.’Є". А недавно ребята представили новую песню, в которой высказались против застройки горного массива Свидовец в Карпатах.

Авторами композиции собственно и выступили Иван Марунич и Сашко Положинский. Последний, в частности, написал текст.

Песню группа "Ол.Ів.’Є" выложила в соцсетях. К примеру, за два дня в ютюбе ролик уже набрал более 2 тысяч просмотров. Вместе с тем группа сопровождает свои сообщения хэштегом #FreeSvydovets.

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"В течение последних нескольких лет активисты противодействуют застройке горного массива Свидовец в Карпатах. На месте тысячелетних лесов и гор планируют построить горно-лыжный комплекс, навечно стирая с земли десятки километров уникальной природы. Борьба продолжается!" - говорится в описании к видео.

В фейсбуке Положинский подчеркнул, "Свидовец - прекрасный и важный. И его ценность заключается именно в таком виде - едва цивилизованном, больше-схоженном, меньше-съезженном".

"Я бы очень хотел, чтобы таким он и оставался. В меру диким, в меру доступным", - заметил музыкант.

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Все по теме:

Песня, Александр Положинский, Ол.Ів.’Є, Иван Марунич, Free Svydovets.
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