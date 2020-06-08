Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Что Samsung покажет на презентации Galaxy Unpacked

В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)

В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Рокеры Green Grey вчера, 7 июня, сыграли масштабный концерт по случаю 28-летия группы.

Даже карантин не помешал музыкантам устроить громкое выступление и войти в мировую историю. Ведь идея проведения вертикального концерта реализовалась впервые.

Концерт состоялся на территории отеля Bratislava в Киеве. Подобные сцены новаторы Green Grey возведут еще в 10 городах Украины. Так, вместо мест в зале поклонники покупали билеты в гостиничные номера, на балконах которых и наслаждались выступлением зажигательных исполнителей. Музыканты убеждены, что их идею подхватят и мировые звезды.

Кроме того, музыканты покинули концертную площадку в столице для других артистов, которые, вероятно, уже вскоре будут собирать публику на своих выступлениях.

Бывший фронтмен группы "Тартак" представил трек о Карпатах (Видео)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Alight_ua (@alight_ua) on

Среди гостей концерта было немало популярных звезд, среди которых Артем Пивоваров, Alina Pash, рэпер Yarmak с женой Анной, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич, Екатерина Осадчая с программой "Светская жизнь" и другие.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ABSURDU.NET (@absurdunet) on

Одна из самых известных украинских рок-групп придумала альтернативу массовым собранием на мероприятиях. Будем надеяться, что такой необычный и интересный формат возьмут на заметку и остальные представители украинского шоу-бизнеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Онлайн, Green Grey.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
04 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
05 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь