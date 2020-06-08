В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)

Даже карантин не помешал музыкантам устроить громкое выступление и войти в мировую историю. Ведь идея проведения вертикального концерта реализовалась впервые.
Концерт состоялся на территории отеля Bratislava в Киеве. Подобные сцены новаторы Green Grey возведут еще в 10 городах Украины. Так, вместо мест в зале поклонники покупали билеты в гостиничные номера, на балконах которых и наслаждались выступлением зажигательных исполнителей. Музыканты убеждены, что их идею подхватят и мировые звезды.
Кроме того, музыканты покинули концертную площадку в столице для других артистов, которые, вероятно, уже вскоре будут собирать публику на своих выступлениях.
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Среди гостей концерта было немало популярных звезд, среди которых Артем Пивоваров, Alina Pash, рэпер Yarmak с женой Анной, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич, Екатерина Осадчая с программой "Светская жизнь" и другие.
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Одна из самых известных украинских рок-групп придумала альтернативу массовым собранием на мероприятиях. Будем надеяться, что такой необычный и интересный формат возьмут на заметку и остальные представители украинского шоу-бизнеса.