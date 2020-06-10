Все об Avicii: в Швеции открывается музей, посвященный диджею

Новости культуры:Дата открытия музея пока не известна.

В 2021 году в Стокгольме откроют мемориальный музей Avicii Experience памяти шведского диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, который покончил с собой в 2018 году.

Как сообщает Rolling Stone, в экспозиции будут представлены памятные вещи музыканта, ранее неизданные фотографии и видео.

Музей будет располагаться в центре города, на площади Sergels torg, в новом центре цифровой культуры под названием Space.

Часть доходов от музея пойдет в Фонд Тима Берглинга, который семья Avicii создала после его смерти, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность касательно психических заболеваний и предотвращения самоубийств.