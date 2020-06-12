Антирасистские протесты: популярная в США кантри-группа сменила свое название

Кантри-группа Lady Antebellum сменила название на Lady A из-за отсылки к эпохе рабства на фоне протестов в США.

Популярная американская группа Lady Antebellum сменила свое название на Lady A из-за антирасистских протестов.

Как написали музыканты в своем Instagram, слово antebellum используется для обозначения периода на юге Соединенных Штатов до гражданской войны. После личного размышления, группового обсуждения и множества бесед с близкими друзьями и коллегами, участники коллектива приняли решение о смене названия.

"Название Lady Antebellum мы взяли от архитектурного стиля, но сейчас мы сожалеем и смущаемся, когда говорим, что не приняли во внимание ассоциации, отягощающие это слово, относящееся к периоду истории до гражданской войны, включая рабство. Мы глубоко сожалеем об ущербе и о тех, кто чувствовал себя небезопасным, невидимым или неоцененным", - говорится в сообщении.

Lady Antebellum - группа, играющая в стиле кантри. Была образована в 2006 году в Нашвилле, Теннесси. Стиль группы характеризует сочетание кантри и рока. В группе три участника: Чарльз Келли, Хиллари Скотт (ведущие вокалисты) и Дэйв Хэйвуд (гитарист и бэк-вокалист).