Для тех, кто не боится перемен: группа "Тонка" выпустила новый альбом и клип на песню "Таємна зброя" (Видео)

Украинская инди-группа презентует второй мини-альбом "Таємна зброя" и клип на одноименную песню.

Инди-поп группа "Тонка" презентовал новый альбом и клип "Таємна зброя".

За словами музыкантов, "Таємна зброя" - альбом о внутреннем поиске, о самоидентификации, о цикличности привязанностей и потерь, которые и формируют уникальный путь.

"Любой человек может сбиться с пути и перестать слышать себя. И тогда жизнь превращается в невыносимую гонку за иллюзиями. Своей музыкой мы обращаемся к каждому, кто с этим столкнулся, к каждому, кто заточен в оковы своей рутины, к каждому, кто запутался и перестал слышать себя настоящего", - поделилась Алена Карась.

К выходу EP музыканты также выпустили видеоработу на песню "Таємна зброя", режиссером которой стала Ольга Журба.

Клип "Таємна зброя" - о смелости человека, который не боится перемен и принимает свой извилистый путь - путь к самому себе.