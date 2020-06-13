Для тех, кто не боится перемен: группа "Тонка" выпустила новый альбом и клип на песню "Таємна зброя" (Видео)

Инди-поп группа "Тонка" презентовал новый альбом и клип "Таємна зброя".
За словами музыкантов, "Таємна зброя" - альбом о внутреннем поиске, о самоидентификации, о цикличности привязанностей и потерь, которые и формируют уникальный путь.
"Любой человек может сбиться с пути и перестать слышать себя. И тогда жизнь превращается в невыносимую гонку за иллюзиями. Своей музыкой мы обращаемся к каждому, кто с этим столкнулся, к каждому, кто заточен в оковы своей рутины, к каждому, кто запутался и перестал слышать себя настоящего", - поделилась Алена Карась.
К выходу EP музыканты также выпустили видеоработу на песню "Таємна зброя", режиссером которой стала Ольга Журба.
Клип "Таємна зброя" - о смелости человека, который не боится перемен и принимает свой извилистый путь - путь к самому себе.