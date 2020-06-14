Лежа на диване: Макс Корж представил новый клип (Видео)

Белорусский рэпер Макс Корж на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Вспоминай меня", который представляет собой концертное видео. Исполнитель появляется в кадре лежащим на диване, накрытом клетчатым пледом. Он исполняет в микрофон трек. Также в клипе показаны поклонники рэпера, которые подпевают ему. В отдельных моментах сняты целующиеся и обнимающиеся пары.