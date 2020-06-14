Vakula анонсировал альбом при участии украинских исполнителей

Украинский музыкант и саунд-продюсер Михаил Витюк (он же Vakula) анонсировал новый альбом.
В работе над альбомом приняли участие многие известные музыканты. Среди них Иван Дорн, участники группы кАчевники – MC Fame, DenDaFunk и Sunsay (также известен по группе 5'Nizza), Jamala, MONATIK, рэперы Fuze, J Scope, OCRAN и многие другие.
Новая пластинка Vakula получила название "Вне времени". Это 13 песен, которые существуют вне трендов и веяний моды, а именно:
Intro - Vakula
Эго - Vakula ft. Den Da Funk & SUNSAY
Взрослей - Vakula ft. SUNSAY & Den Da Funk
Жизнь городов - Vakula ft. Fuze Krec
Massage - Vakula ft. OCRAN
Revelation - Vakula ft. J Scope
Survivor - Vakula ft. J Scope
Давай попробуем - Vakula ft. Иван Дорн
Пастка - Vakula ft. JAMALA
Walkie Talkie - Vakula ft. MONATIK
Почувствуй - Vakula ft. Fuze Krec
Спой свою песню мне - Vakula ft. DJ Eazy
Жизнь городов (Bonus Track) [Vside Mix] - Vakula ft. FUZE KREC
Релиз состоится уже через неделю - 19 июня. Альбом доступен для предзаказа.