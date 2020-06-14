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Vakula анонсировал альбом при участии украинских исполнителей

Vakula анонсировал альбом при участии украинских исполнителей
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com
Михаил Витюк, известный как Vakula, анонсировал новый альбом под названием "Вне времени".

Украинский музыкант и саунд-продюсер Михаил Витюк (он же Vakula) анонсировал новый альбом.

В работе над альбомом приняли участие многие известные музыканты. Среди них Иван Дорн, участники группы кАчевники – MC Fame, DenDaFunk и Sunsay (также известен по группе 5'Nizza), Jamala, MONATIK, рэперы Fuze, J Scope, OCRAN и многие другие.

Новая пластинка Vakula получила название "Вне времени". Это 13 песен, которые существуют вне трендов и веяний моды, а именно:

  • Intro - Vakula

  • Эго - Vakula ft. Den Da Funk & SUNSAY

  • Взрослей - Vakula ft. SUNSAY & Den Da Funk

  • Жизнь городов - Vakula ft. Fuze Krec

  • Massage - Vakula ft. OCRAN

  • Revelation - Vakula ft. J Scope

  • Survivor - Vakula ft. J Scope

  • Давай попробуем - Vakula ft. Иван Дорн

  • Пастка - Vakula ft. JAMALA

  • Walkie Talkie - Vakula ft. MONATIK

  • Почувствуй - Vakula ft. Fuze Krec

  • Спой свою песню мне - Vakula ft. DJ Eazy

  • Жизнь городов (Bonus Track) [Vside Mix] - Vakula ft. FUZE KREC

Для тех, кто не боится перемен: группа "Тонка" выпустила новый альбом и клип на песню "Таємна зброя" (Видео)

Релиз состоится уже через неделю - 19 июня. Альбом доступен для предзаказа.

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Все по теме:

Альбом, Анонс, Вне времени, Vakula, Михаил Витюк.

Автор:

Телеграф
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