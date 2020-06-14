Vakula анонсировал альбом при участии украинских исполнителей

Михаил Витюк, известный как Vakula, анонсировал новый альбом под названием "Вне времени".

Украинский музыкант и саунд-продюсер Михаил Витюк (он же Vakula) анонсировал новый альбом.

В работе над альбомом приняли участие многие известные музыканты. Среди них Иван Дорн, участники группы кАчевники – MC Fame, DenDaFunk и Sunsay (также известен по группе 5'Nizza), Jamala, MONATIK, рэперы Fuze, J Scope, OCRAN и многие другие.

Новая пластинка Vakula получила название "Вне времени". Это 13 песен, которые существуют вне трендов и веяний моды, а именно:

Intro - Vakula

Эго - Vakula ft. Den Da Funk & SUNSAY

Взрослей - Vakula ft. SUNSAY & Den Da Funk

Жизнь городов - Vakula ft. Fuze Krec

Massage - Vakula ft. OCRAN

Revelation - Vakula ft. J Scope

Survivor - Vakula ft. J Scope

Давай попробуем - Vakula ft. Иван Дорн

Пастка - Vakula ft. JAMALA

Walkie Talkie - Vakula ft. MONATIK

Почувствуй - Vakula ft. Fuze Krec

Спой свою песню мне - Vakula ft. DJ Eazy

Жизнь городов (Bonus Track) [Vside Mix] - Vakula ft. FUZE KREC

Релиз состоится уже через неделю - 19 июня. Альбом доступен для предзаказа.