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"50 - это всего лишь цифра": Мария Бурмака выпустила клип к своему юбилею (Видео)

"50 - это всего лишь цифра": Мария Бурмака выпустила клип к своему юбилею (Видео)
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Певица показала свою жизнь в клипе на песню "Лінія".

16 июня народная артистка Украины Мария Бурмака празднует юбилей. В день своего рождения артистка презентовала песню и видео на новую композицию "Лінія".

"Когда тебе исполняется 50, хочется подводить итоги. Но итог на самом деле только один. Все, что ведет нас, вдохновляет, согревает, защищает, дает силы бороться, даже жить и в конце остается с нами навсегда - это любовь. Это та красная линия, о которой я пою в песне, и является жизнью. Родители и поколения до нас, дети, друзья, любимые - когда любим мы и любят нас. Это и есть красная линия жизни", - отметила артистка.

В видео, режиссером которого выступил Миха Хайкин, вошли фото разных времен начиная с детства Марии, а также знаковые клипы певицы, среди которых "Сонцем, небом, дощем", "Не бійся жити", "Не забувається любов", "Не тому", "Пробач", "Якби ми", "Танцюй", "Рибка".

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"Когда я начала разгребать архивы, то и смеялась и плакала одновременно, вспоминая каждый момент жизни, каждую песню, каждую историю, которая происходила со мной. В клипе вы увидите фото моего детства, которые никто не видел, моих родителей, бабушек и дедушек, когда они были молодыми. Фактически - это история моей жизни в фотографиях и клипах. Ну а главное - это песня, она о любви к жизни. И я уверена, что самое интересное впереди. А 50 - это всего лишь цифра. Ибо молодость - это когда душа смеется", - рассказывает Мария.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Певица, Мария Бурмака.

Автор:

Телеграф
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