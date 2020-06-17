MARUV выпустила клип на свой новый танцевальный трек (Видео)

Видео выполнено в присущем артистке откровенном стиле. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы.

17 июня певица MARUV (Анна Корсун) презентовала клип на трек I Want You, который был записан совместно с музыкантом Boosin. Танцевальный сингл был создан еще полтора года назад, однако увидел свет только этим летом.

"Есть песни, которые лучше выпускать осенью, есть треки для лета, есть – для зимы. У них определенное настроение. Эта песня как раз для лета. Настало время I Want You", - прокомментировала MARUV.

MARUV и Boosin познакомились в 2017 году. Тогда музыкант играл в одном из коллективов, а у Ани была своя группа – The Pringles. С тех пор началось их сотрудничество.

Первой совместной работой ребят была украиноязычная песня "Спини". Через полгода они выпустили трек Drunk Groove, который разрывал все хит-парады.

Boosin также написал для эпатажной артистки песню Siren Song, с которой она должна была представить Украину на Евровидении-2019.