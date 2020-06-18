Потап выпустил новую песню "Лето 2020" (Видео)

Новый трек музыканта - напоминание о том, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.

Украинский рэпер Потап в рамках своего сольного проекта ПТП выпустил песню "Лето 2020".

Премьера сингла состоялась 18 июня на YouTube-канале артиста. Mood видео к песне рэпер снял на одной из спортивных площадок Киева.

"Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!", - прокомментировал Потап.

Поклонники ПТП с восторгом восприняли новое творение рэпера. "Вау! Очень крутое видео получилось!", "Песня, в которой правда описывается все про наше лето 2020. Класс! Сейчас песни реально со смыслом", "Каждое слово в точку", "Супер! Зашла! Здоровья вам и вдохновения!", - пишут фанаты.