Kazaky вернулись: группа выпустила новый провокационный клип (Видео)

Новый клип стал второй видеоработой коллектива после объявления о возвращении на сцену в обновленном составе летом 2019 года.

Музыкальное видео на песню Fucking Beautiful было снято режиссером Максимом Гетьманом. Оно вдохновлено танцевальной меланхолией бойз-бэндов Миллениума и ранних 00-х.

"Снимать клип в 2020 году в условиях социального дистанцирования — не самая простая задача. Именно поэтому группе впервые пришлось сниматься раздельно", — рассказывают создатели видео.

Свой первый клип спустя три года после творческого перерыва обновленные Kazaky выпустили в июне прошлого года. Режиссером видео на песню Push стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Тогда Kazaky сообщили, что клипом Push запустили новую эру группы с новым составом солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.