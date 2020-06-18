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Певица Rashel выпустила песню, написанную Стасом Шуринсом (Видео)

Певица Rashel выпустила песню, написанную Стасом Шуринсом (Видео)
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com
Break into - первый сингл дебютного ЕР артистки, выход которого планируется уже этой осенью.

Украино-арабская певица Rashel презентовала новый англоязычный трек Break into.

Песню для артистки написал Стас Шуринс.

"У меня арабские корни, мой отец сириец и его национальность и культура также является неотъемлемой частью меня, как и Украина, в которой родилась моя мать. Моя цель - совместить украинский колорит с восточными мотивами. Это то, кем я являюсь и это тот путь, в котором я вижу свою творческую реализацию", - объясняет Rashel.

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Break into - первый сингл дебютного ЕР артистки, выход которого планируется уже этой осенью. Трек-лист будет состоять из 5 абсолютно новых треков.

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Все по теме:

Песня, Стас Шуринс, Rashel, Break into.

Автор:

Телеграф
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