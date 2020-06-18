Певица Rashel выпустила песню, написанную Стасом Шуринсом (Видео)

Break into - первый сингл дебютного ЕР артистки, выход которого планируется уже этой осенью.

Украино-арабская певица Rashel презентовала новый англоязычный трек Break into.

Песню для артистки написал Стас Шуринс.

"У меня арабские корни, мой отец сириец и его национальность и культура также является неотъемлемой частью меня, как и Украина, в которой родилась моя мать. Моя цель - совместить украинский колорит с восточными мотивами. Это то, кем я являюсь и это тот путь, в котором я вижу свою творческую реализацию", - объясняет Rashel.

Break into - первый сингл дебютного ЕР артистки, выход которого планируется уже этой осенью. Трек-лист будет состоять из 5 абсолютно новых треков.