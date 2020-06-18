Скоро: дочь Майкла Джексона представит свой дебютный альбом

Дочь Майкла Джексона - Пэрис Джексон - в составе своей фолк-группы The Soundflowers выпустит мини-альбом.
Релиз пластинки запланирован на 23 июня. Об этом 22-летняя певица написала в своем Instagram, опубликовав отрывок одной из песен.
По ее словам, она начала писать песни в 13 лет, когда купила себе гитару. Но не записывала треки и не публиковала их, пока не познакомилась со своим парнем Гэбриелем Гленном. Они обсуждали будущий альбом еще два года назад - и вот он наконец-то выходит.
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Пэрис Джексон с парнем Гэбриелем Гленном
Вместе с мини-альбомом Пэрис Джексон выпустит линию мерча, прибыль с которой будет отправлена в организации Black Women Lead и Black Voters Matter Fund.