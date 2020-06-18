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Скоро: дочь Майкла Джексона представит свой дебютный альбом

Скоро: дочь Майкла Джексона представит свой дебютный альбом
20:26 Сегодня Телеграф www.unian.net
22-летняя Пэрис Джексон выложила небольшой отрывок одной из песен нового мини-альбома.

Дочь Майкла Джексона - Пэрис Джексон - в составе своей фолк-группы The Soundflowers выпустит мини-альбом.

Релиз пластинки запланирован на 23 июня. Об этом 22-летняя певица написала в своем Instagram, опубликовав отрывок одной из песен.

По ее словам, она начала писать песни в 13 лет, когда купила себе гитару. Но не записывала треки и не публиковала их, пока не познакомилась со своим парнем Гэбриелем Гленном. Они обсуждали будущий альбом еще два года назад - и вот он наконец-то выходит.

 
 
 
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Пэрис Джексон с парнем Гэбриелем Гленном

Вместе с мини-альбомом Пэрис Джексон выпустит линию мерча, прибыль с которой будет отправлена в организации Black Women Lead и Black Voters Matter Fund.

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Все по теме:

Пэрис Джексон, Альбом, The Soundflowers, Габриэль Гленн.

Автор:

Телеграф
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