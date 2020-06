Как создать песню: продюсер Moby выпустил "инструкцию"

Американский музыкант, композитор и продюсер Moby опубликовал видеоинструкцию создания музыки. В качестве примера того, как создать песню, он взял свою новую композицию My Only Love.

Видео, продолжительностью почти 10 минут, появилось на YouTube-канале Moby.

"Привет! Вот видео, которое я сделал в своей студии. Оно показывает, как была создана и записана песня My Only Love из альбома All Visible Objects. Я надеюсь вам понравится!" — гласит подпись под видео.

В своем ролике Moby рассказывает о новой песне, которая, по его словам, является кавером на песню британской рок-группы Roxy Music.

"Должно быть интересно посмотреть на то, как песня создается из частей. Потому что я один парень, который создает музыку в своей студии в одиночку", — говорит он.

Далее Moby рассказывает и показывает, как создает отдельные инструментальные партии для будущей песни, как подбирает и записывает вокал, и затем как "собирает" песню из этих элементов.