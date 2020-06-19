"Счастье - просто быть, здесь и сейчас!": группа Дао Парк выпустила новый клип (Видео)

Группа "Дао Парк" представила сюрреалистичный клип на трек "Юз". Это второе видео группы после выхода дебютного лонгплея "Подорож".

Премьера клипа состоялась на YouTube 18 июня 2020 года.

"Эта песня — посвящение всем горячим и смелым сердцам, что вопреки всевозможным препятствиям, вопреки дефициту поддержки и понимания со стороны социума достигают своих целей", — поделились своей работой Родион Иванов и Ульяна Голиней.

История в клипе изложена на тайном языке символов. Посредством загадок и визуальных аллегорий коллектив рассказывает о том, что все трудности — временны.

Концепцию и сюжет клипа разработали Маша Вейсберг и Катерина Бредун. Съемки происходили вблизи от Львова и заняли всего один день.

"В основе нашей задумки заложена идея о том, что все проблемы и тревоги — неизбежный результат знакомства с окружающим миром. Конечно, можно бесконечно бороться с ветряными мельницами, но ведь гораздо эффективней расслабиться и осознать: счастье — просто быть, здесь и сейчас", — рассказывают девушки.