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"Счастье - просто быть, здесь и сейчас!": группа Дао Парк выпустила новый клип (Видео)

"Счастье - просто быть, здесь и сейчас!": группа Дао Парк выпустила новый клип (Видео)
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Группа "Дао Парк" представила сюрреалистичный клип на трек "Юз". Это второе видео группы после выхода дебютного лонгплея "Подорож".

Премьера клипа состоялась на YouTube 18 июня 2020 года.

"Эта песня — посвящение всем горячим и смелым сердцам, что вопреки всевозможным препятствиям, вопреки дефициту поддержки и понимания со стороны социума достигают своих целей", — поделились своей работой Родион Иванов и Ульяна Голиней.

История в клипе изложена на тайном языке символов. Посредством загадок и визуальных аллегорий коллектив рассказывает о том, что все трудности — временны.

Концепцию и сюжет клипа разработали Маша Вейсберг и Катерина Бредун. Съемки происходили вблизи от Львова и заняли всего один день.

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"В основе нашей задумки заложена идея о том, что все проблемы и тревоги — неизбежный результат знакомства с окружающим миром. Конечно, можно бесконечно бороться с ветряными мельницами, но ведь гораздо эффективней расслабиться и осознать: счастье — просто быть, здесь и сейчас", — рассказывают девушки.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Дао Парк.

Автор:

Телеграф
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