Мотивация для женщин: TAYANNA презентовала дебютный трек из нового альбома (Видео)

Украинская певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек "Жіноча сила".

Презентация песни состоялась 19 июня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках.

"Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее", - комментирует TAYANNA.

Автором слов и музыки выступила сама исполнительница.

Новый EP певицы увидит свет 26 июня.

"Все песни из альбома "Жіноча сила" - это мотивация для нас - прекрасных женщин. На этот раз я писала о различных жизненных моментах, которые требуют пробуждения нашей внутренней силы. В каждой песне есть особая миссия: помогать женщинам наслаждаться их прекрасной жизнью", - рассказала TAYANNA о своем будущем альбоме.

⠀