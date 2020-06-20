Сергей Жадан посвятил песню Дане Дидыку (Видео)

Композицию посвятили 15-летнему общественному активисту Дане Дидыку, жизнь которого трагически оборвалась в результате теракта в Харькове пять лет назад.

Украинский писатель Сергей Жадан и журналист Руслан Горовой выпустили песню "Спи, мое дитя".

Сергей Жадан присоединился к проекту украинского журналиста Руслана Горового "Так работает память".

Писатель написал стихотворение "Спи, мое дитя", строки которого положили на музыку. Песня появилась на ютуб-канале Руслана Горового, а премьера состоялась в эфире радио "Тризуб ФМ".

"Это еще один кирпичик в стену памяти 15-летнего героя Дани Дидыка, которого убили наемники русского мира", – представил трек "Спи, мое дитя" журналист. Сергей Жадан же признался, что для него честь присоединиться к проекту.

Как по мне, получилось трогательно и правдиво, – лаконично прокомментировал песню писатель.