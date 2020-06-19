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Беременная Джамала представила новый трек "Пастка", записанный на карантине: аудио

Беременная Джамала представила новый трек "Пастка", записанный на карантине: аудио
20:59 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
Украинская певица Джамала записала новую песню "Пастка" во время карантина. Звезда рассказала, что ей прислали демо-версию, а она, в свою очередь, сделала из нее очередной хит всего за 40 минут.

"Уникальность этой работы в том, что все я записала в одном тейке - записывая себя сама дома и параллельно сочиняя на ходу в блокнот. И это одновременно и первое демо, и финальная, и альбомная версия! Я не поменяла ни слова, ни ноты в основном вокале! Единственное, на что мне не хватало времени - это на беки, которые я тихонечко записала, а потом кое-где дописала на студии", - написала Джамала.

По словам певицы, эта песня о близости, страхе и сомнении.

"Удивить, понравиться, не разочаровать именно тогда, когда ты максимально обнажена сердцем и физически", - добавила звезда.

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Как сообщалось ранее, певица снялась в чувственной фотосессии в ванной, нарядившись в кружевное прозрачное боди. Мечтательный вид и женственная фигура 34-летней звезды привели ее поклонников в восторг.

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Песня, Джамала, Пастка.

Автор:

Телеграф
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