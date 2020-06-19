Беременная Джамала представила новый трек "Пастка", записанный на карантине: аудио

"Уникальность этой работы в том, что все я записала в одном тейке - записывая себя сама дома и параллельно сочиняя на ходу в блокнот. И это одновременно и первое демо, и финальная, и альбомная версия! Я не поменяла ни слова, ни ноты в основном вокале! Единственное, на что мне не хватало времени - это на беки, которые я тихонечко записала, а потом кое-где дописала на студии", - написала Джамала.
По словам певицы, эта песня о близости, страхе и сомнении.
"Удивить, понравиться, не разочаровать именно тогда, когда ты максимально обнажена сердцем и физически", - добавила звезда.
Как сообщалось ранее, певица снялась в чувственной фотосессии в ванной, нарядившись в кружевное прозрачное боди. Мечтательный вид и женственная фигура 34-летней звезды привели ее поклонников в восторг.