"Очень нежно и красиво": Джамала снялась в фотосессии в ванной

Беременная певица позировала в кружевном боди в ванной.

Джамала давно зарекомендовала себя как икона стиля для беременных, и в новой фотосессии подтвердила, что это прекрасное состояние - не повод прятать свою сексуальность. Певица снялась в чувственной фотосессии в ванной, нарядившись в кружевное прозрачное боди.

Мечтательный вид и женственная фигура 34-летней звезды привели ее поклонников в восторг.

"Как красиво. Вы просто невероятная", - пишут в комментариях. - "Столько красивенных фотографий с этой беременностью у вас", "Очень нежно и красиво", "Безумно женственная, просто невероятно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⠀ Ph. @pershyipodyh Make Up @mpiroyan85 Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Июн 2020 в 10:41 PDT

Ранее певица рассказала, что вторая беременность отличается от первой и проходит спокойнее.

"Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - рассказала Джамала.