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"Очень нежно и красиво": Джамала снялась в фотосессии в ванной

"Очень нежно и красиво": Джамала снялась в фотосессии в ванной
14:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Обновлено: 14:48 Сегодня
Беременная певица позировала в кружевном боди в ванной.

Джамала давно зарекомендовала себя как икона стиля для беременных, и в новой фотосессии подтвердила, что это прекрасное состояние - не повод прятать свою сексуальность. Певица снялась в чувственной фотосессии в ванной, нарядившись в кружевное прозрачное боди.

Мечтательный вид и женственная фигура 34-летней звезды привели ее поклонников в восторг.

"Как красиво. Вы просто невероятная", - пишут в комментариях. - "Столько красивенных фотографий с этой беременностью у вас", "Очень нежно и красиво", "Безумно женственная, просто невероятно".

 
 
 
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⠀ Ph. @pershyipodyh Make Up @mpiroyan85

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 Невероятно нежно: Джамала умилила фанов снимками с мужем и сыном

Ранее певица рассказала, что вторая беременность отличается от первой и проходит спокойнее.

"Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - рассказала Джамала.

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Беременность, Певица, Джамала.

Автор:

Телеграф
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