Невероятно нежно: Джамала умилила фанов снимками с мужем и сыном

На личной странице Джамалы в инстаграме появилась серия трогательных фотографий. На них артистка запечатлена вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыночком Эмиром-Рахманом. Она решила навсегда запомнить те мгновения, когда носит под сердцем второго ребенка.
Удивительные кадры были сделаны в поле. Семья позировала на траве на фоне невероятно красивых пейзажей.
Для съемки Джамала выбрала яркое платье с цветочным принтом. Хотя оно было свободным, но хорошо подчеркнул большойживотик исполнительницы. Соединила такой наряд с черными ботинками. Джамала дополнила свой look шляпой красного цвета, которую также примерил ее сын.
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Літо. Ніжність. Піклування ⠀ Ph. @pervakphoto @pervak_photography ⠀ #masallah
Волосы знаменитость уложила ровно, также сделала нежный макияж с коричневой помадой на губах. Ее шею украшала подвеска.
Сеит-Бекир и Эмир-Рахман позируют в брюках и рубашках. Такие семейные образы гармонично дополняют друг друга и хорошо сочетаются с атмосферой, в которой состоялась фотосессия.