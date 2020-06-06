Законодательница моды: Джамала сшила себе комбинезон со старых джинсов

Украинская певица Джамала, которая уже вот-вот станет мамой во второй раз, продолжает радовать поклонников стильными образами для беременных. На этот раз артистка показала комбинезон, который пошит из старых джинсов. Наряд по заказу исполнительницы изготовила дизайнер Ксения Шнайдер.
Несколько кадров знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. На снимке Джа позирует на одной из улиц Киева. В руках у нее букет бледно-розовых пионов, а на лице - улыбка.
"Природа настолько очистилась, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, а и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Пошила у нереального дизайнера Ксении Шнайдер. Комбез мечты! Очень довольна!", - поделилась певица.
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Природа настолько очистилась, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, а и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Пошила у нереального дизайнера @kseniaschnaider Комбез мечты! Очень довольна! Недавно прочитала у Ксении, что у них слетели поставки в Китай, потому что китайцы сейчас активно поддерживает своё собственное производство. Они делают то, что сейчас необходимо нашей стране — поддержка своих! В музыке, кино, моде... ⠀ Не могла никак нафоткаться в своём замечательном новом комбинезоне
"Недавно прочитала у Ксении, что у них слетели поставки в Китай, потому что китайцы сейчас активно поддерживает свое собственное производство. Они делают то, что сейчас необходимо нашей стране - поддержка своих! В музыке, кино, моде...", - отметила Джамала.