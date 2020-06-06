Законодательница моды: Джамала сшила себе комбинезон со старых джинсов

Новости шоу бизнеса:Беременная Джамала похвасталась дизайнерским нарядом из своих старых джинсов.

Украинская певица Джамала, которая уже вот-вот станет мамой во второй раз, продолжает радовать поклонников стильными образами для беременных. На этот раз артистка показала комбинезон, который пошит из старых джинсов. Наряд по заказу исполнительницы изготовила дизайнер Ксения Шнайдер.

Несколько кадров знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. На снимке Джа позирует на одной из улиц Киева. В руках у нее букет бледно-розовых пионов, а на лице - улыбка.

"Природа настолько очистилась, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, а и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Пошила у нереального дизайнера Ксении Шнайдер. Комбез мечты! Очень довольна!", - поделилась певица.

"Недавно прочитала у Ксении, что у них слетели поставки в Китай, потому что китайцы сейчас активно поддерживает свое собственное производство. Они делают то, что сейчас необходимо нашей стране - поддержка своих! В музыке, кино, моде...", - отметила Джамала.