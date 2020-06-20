Vakula представил свой новый альбом под названием "Вне времени" (Видео)

Украинский музыкант и саунд-продюсер Михаил Витюк (он же Vakula) представил концептуальный альбом "Вне времени".

В работе над пластинкой приняли участие многие известные музыканты. Среди них Иван Дорн, DenDaFunk и Sunsay (также известен по группе 5'Nizza), Джамала, MONATIK, рэперы Fuze, J Scope, OCRAN и многие другие.

Новая пластинка Vakula получила название "Вне времени" - это 13 песен, которые существуют вне трендов и веяний моды, а именно:

1. Intro - Vakula

2. Эго - Vakula ft. Den Da Funk & SUNSAY

3. Взрослей - Vakula ft. SUNSAY & Den Da Funk

4. Жизнь городов - Vakula ft. Fuze Krec

5. Massage - Vakula ft. OCRAN

6. Revelation - Vakula ft. J Scope

7. Survivor - Vakula ft. J Scope

8. Давай попробуем - Vakula ft. Иван Дорн

9. Пастка - Vakula ft. JAMALA

10. Walkie Talkie - Vakula ft. MONATIK

11. Почувствуй - Vakula ft. Fuze Krec

12. Спой свою песню мне - Vakula ft. DJ Eazy

13. Жизнь городов (Bonus Track) [Vside Mix] - Vakula ft. FUZE KREC

Как сообщалось ранее, украинская певица Джамала записала новую песню "Пастка" во время карантина. Звезда рассказала, что ей прислали демо-версию, а она, в свою очередь, сделала из нее очередной хит всего за 40 минут.