Жена DZIDZIO представила провокационный клип на песню "Я тобі не мамка" (Видео)

Режиссером клипа выступила Тата Белинина.
"Иногда мы, женщины, становимся такими мамками для своих мужей, проявляем чрезмерную опеку, растворяемся в мужчинах, забывая про собственные мечты и желания. Пожалуй, у каждой из нас были такие истории, как в моей песне.
Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствуешь и не бояться проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовать себя", - рассказывает певица SLAVIA.
Уточним, что мужем Ярославы Хомы является самый эпатажный певец украинской сцены - DZIDZIO.