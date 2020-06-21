Жена DZIDZIO представила провокационный клип на песню "Я тобі не мамка" (Видео)

Певица SLAVIA (настоящее имя’я Ярослава Хома) презентовала клип на песню "Я тобі не мамка", которая мотивирует женщин выходить из-за широких спин своих избранников и реализоваться как личность.

Режиссером клипа выступила Тата Белинина.

"Иногда мы, женщины, становимся такими мамками для своих мужей, проявляем чрезмерную опеку, растворяемся в мужчинах, забывая про собственные мечты и желания. Пожалуй, у каждой из нас были такие истории, как в моей песне.

Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствуешь и не бояться проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовать себя", - рассказывает певица SLAVIA.

Уточним, что мужем Ярославы Хомы является самый эпатажный певец украинской сцены - DZIDZIO.