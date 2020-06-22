Гайтана совместно с агентством ООН по делам беженцев презентовала песню "Бумажный самолет" (Видео)

Песня "Бумажный самолет" говорит о том, что каждому человеку необходимо чувствовать поддержку и иметь дом. Те, кто потеряли свой дом, чувствуют опасность в сердце и страх слишком часто, поэтому песня вдохновляет их не терять надежду и идти к цели. Вместе с Гайтаной песню спели дети из музыкального коллектива "Забава", Адель Назарчук и другие талантливые дети. В создании ролика приняли участие детки беженцы из Демократической республики Конго и Сомали, семьи которых нашли убежище в Украине.

"Ты не один! Наше неравнодушие, сочувствие, поддержка и помощь людям, которые потеряли свой дом и надежду, дарит возможность построить счастливое будущее для себя и своих детей", - сказала Гайтана во время презентации песни.

Автор английского текста песни и музыки - музыкант Ариан Кинг. УВКБ ООН благодарит известную украинскую певицу и автора текстов Гайтану за то, что она подарила прекрасный голос и слова на украинском языке.

Ежегодный отчет УВКБ ООН о Глобальных тенденциях показывает, что по состоянию на конец 2019 года было перемещено беспрецедентные 79,5 миллионов человек. Это самое высокое число беженцев, переселенцев и людей без гражданства, которое было зафиксировано агентством за всю 70-летнюю историю.

View this post on Instagram A post shared by GAITANA (@gaitanamusic) on Jun 20, 2020 at 1:49am PDT

"Для Украины проблема перемещения является чрезвычайно актуальной, ведь большое количество людей были перемещены в результате сложной ситуации в Крыму и на Донбассе. Более 1,4 миллиона переселенцев - за каждой из этих цифр стоит человеческая трагедия, страдания, боль расставания с родными и близкими", - сказал Пабло Матеу, Представитель УВКБ ООН в Украине.

Напомним, что Всемирный День Беженцев ежегодно отмечается 20 июня, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которые из-за конфликтов и преследования потеряли свой дом.