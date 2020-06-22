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В жанре pznk wave: группа Space Spice Boy представила клип "На балконе" (Видео)

В жанре pznk wave: группа Space Spice Boy представила клип "На балконе" (Видео)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Киевский электронный коллектив Space Spice Boy представил новую песню "На балконе". Клип опубликован на Youtube-канале группы.

Ролик, в котором поучаствовали поклонники и друзья группы, собран из коротких видео, снятых на балконах панельных домов.

По замыслу, это локация, где среди кучи коробок и консервации разворачиваются смешные, романтические и, порой, драматические сюжеты. Тусовки на балконе как неотъемлемая черта хоум-вечеринок стали толчком для создания трека и видеоряда.

Space Spice Boy посвящает свое творчество обыденным явлениям спальных районов и жизни их обитателей.

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С помощью иронических текстов группа поднимает болезненные для всех темы, например безответная любовь, засилье игровых автоматов или даже безответственность водителей маршруток. Свой стиль группа определяет как pznk wave - в честь киевского жилмассива Позняки.

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Клип, Space Spice Boy, На балконе.

Автор:

Телеграф
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