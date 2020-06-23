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"Сделаем паузу, чтобы полностью погрузиться в работу": Sonya Kay вернется на сцену осенью

"Сделаем паузу, чтобы полностью погрузиться в работу": Sonya Kay вернется на сцену осенью
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская вокалистка София Хлябич берет творческую паузу. Этой осенью певица планирует вернуться с новыми треками. Об этом Sonya Kay рассказала на инстаграм-странице.

Певица не скрывала причины такого решения. По словам Sonya Kay, вся ее команда на несколько месяцев погрузится в работу и уже осенью 2020 году вернется на сцену с новыми треками и интересной новостью.

а некоторое время я собираюсь сделать паузу, но лишь для того, чтобы мы со своей командой поработали над материалом, который я называю "бомба-ракета". На это время мы также сделаем паузу для интервью, чтобы полностью погрузиться в работу для материалом. Для всех представителей СМИ: мы к вам вернемся осенью 2020 с интересными новостями и сюжетами и, конечно, с новой музыкой", - заявила Sonya Kay.

Кроме этого, знаменитая певица добавила, что надеется на понимание своих поклонников, ведь эта пауза важна для развития ее карьеры.

 
 
 
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Как известно, Sonya Kay - племянница знаменитой Софии Ротару. Однако этот факт из биографии девушка не выставляет на показ, ведь ее творчество кардинально другое.

Образование певица получала в Великобритании, но после окончания Кингстонского университета решила не работать по специальности дизайнера интерьеров, а начать вокальную карьеру. В 2012 году Sonya Kay представила первые песни - "Дождь" и "Белый снег", а уже через год артистка отсняла первый клип к песне "По-английски".

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И прошло 4 года творчества, как девушка решила изменить все. Sonya Kay отказалась от русскоязычного контента, заменив песни на украинские и английские. Кроме этого, она записывала треки с электронным дуэтом Ost & Meyer, поэтому композиции стали танцевальными и интересными публике. "Зоряний саундтрек", "Паралельний світ", "Слухай моє серце", "Понад плаем", "Рай" - это далеко не все известные треки певицы.

Последней композицией перед творческой паузой Sonya Kay была лирическая песня "Поринай", которую она посвятила своему мужу - хоккеисту Олегу Петрову.

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Sonya Kay, София Хлябич.

Автор:

Телеграф
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