"Сделаем паузу, чтобы полностью погрузиться в работу": Sonya Kay вернется на сцену осенью

Певица не скрывала причины такого решения. По словам Sonya Kay, вся ее команда на несколько месяцев погрузится в работу и уже осенью 2020 году вернется на сцену с новыми треками и интересной новостью.
"На некоторое время я собираюсь сделать паузу, но лишь для того, чтобы мы со своей командой поработали над материалом, который я называю "бомба-ракета". На это время мы также сделаем паузу для интервью, чтобы полностью погрузиться в работу для материалом. Для всех представителей СМИ: мы к вам вернемся осенью 2020 с интересными новостями и сюжетами и, конечно, с новой музыкой", - заявила Sonya Kay.
Кроме этого, знаменитая певица добавила, что надеется на понимание своих поклонников, ведь эта пауза важна для развития ее карьеры.
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Как известно, Sonya Kay - племянница знаменитой Софии Ротару. Однако этот факт из биографии девушка не выставляет на показ, ведь ее творчество кардинально другое.
Образование певица получала в Великобритании, но после окончания Кингстонского университета решила не работать по специальности дизайнера интерьеров, а начать вокальную карьеру. В 2012 году Sonya Kay представила первые песни - "Дождь" и "Белый снег", а уже через год артистка отсняла первый клип к песне "По-английски".
И прошло 4 года творчества, как девушка решила изменить все. Sonya Kay отказалась от русскоязычного контента, заменив песни на украинские и английские. Кроме этого, она записывала треки с электронным дуэтом Ost & Meyer, поэтому композиции стали танцевальными и интересными публике. "Зоряний саундтрек", "Паралельний світ", "Слухай моє серце", "Понад плаем", "Рай" - это далеко не все известные треки певицы.
Последней композицией перед творческой паузой Sonya Kay была лирическая песня "Поринай", которую она посвятила своему мужу - хоккеисту Олегу Петрову.