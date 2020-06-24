30 лет назад группа "Кино" отыграла финальный концерт: легендарное видео

В этот день 30 лет назад группа "Кино" в последний раз выступила перед зрителями. Конечно, никто тогда не считал, что этот концерт станет "прощальным" - группа была на пике популярности, у Виктора Цоя и его товарищей было множество планов, они собирались записывать новый альбом и выступать дальше.

Вечером 24 июня 1990 года на московском стадионе "Лужники" перед аудиторией в 70 с лишним тысяч зрителей Виктор Цой и группа "Кино" отыграли свой последний концерт.

Вскоре после этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уехали в Латвию, где на даче фронтмена начали работать над новой пластинкой. Кто же знал, что она получит название "Черный альбом" и выйдет уже после смерти Цоя под Ригой всего через полтора месяца после концерта в "Лужниках". Смотрим полное выступление группы "Кино" 30-летней давности.

Примечательно, что в тот же вечер на арене "Лужники" также выступили группы "Альянс", "Твой день", "Домино", "Секретный ужин" и другие. Но, по словам очевидцев, большая часть зрителей пришла услышать "Кино".

За 30 с небольшим минут музыканты исполнили хиты "Звезда по имени Солнце", "Последний герой", "Пачка сигарет", "Спокойная ночь", "Перемен" и другие песни. Тогда же в пятый раз за всю историю стадиона зажгли факел, в котором горел Олимпийский огонь.

15 августа того же года Виктор Цой погиб в ДТП. Авария произошла на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". Правда, с этой версией часто не соглашаются поклонники музыканта. Существует версия, что "неудобного" советскому государству артиста решили убрать и авария была подстроена.