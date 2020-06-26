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"В каждой песне есть особая миссия": TAYANNA выпустила новый альбом (Видео)

"В каждой песне есть особая миссия": TAYANNA выпустила новый альбом (Видео)
11:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Сегодня, 26 июня, украинская певица презентовала мини-альбом "Жіноча сила". О выходе пластинки исполнительница сообщила на личной странице в Instagram.

Новый EP состоит из пяти треков - "Жіноча сила", "Ейфорія", "100 днів", "Плачу і сміюся", "Вийди на світло".

"Все песни из альбома "Жіноча сила" - это мотивация для нас - прекрасных женщин. На этот раз я писала о различных жизненных моментах, которые требуют пробуждения нашей внутренней силы. В каждой песне есть особая миссия: помогать женщинам наслаждаться их прекрасной жизнью", - говорит певица.

 
 
 
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По секрету скажу  Ті, хто зараз не сплять, можуть послухати всі треки з альбому «Жіноча сила» і додати їх собі в плейлист. Щойно відбувся реліз на всіх цифрових майданчиках, тому насолоджуйтесь і пишіть ваші враження. Посилання залишила у Stories! А зранку заходьте на YouTube, на вас чекатиме нове відео. ⠀ #TAYANNA #ЖіночаСила #новийальбом #даєтобікрила ⠀ #SecretServiceEA #BADOEV2020

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Жіноча сила

Это заглавный трек альбома, который задает ритм всей пластинке. Эту песню TAYANNA посвятила всем женщинам.

"Мотивирующие и окрыляющее строки: "среди правды может каждый заблудиться на земле, но все, что нужно ты найдешь в себе" вдохновляют меня и помогают расправить крылья поэтому, верю, что и для вас песня станет жизненным эликсиром", - прокомментировала артистка.

Ейфорія

"Каждый, наверное, видел влюбленного человека. До чего же счастливые у него глаза! Он словно летит над землей, даря всем вокруг светлую радость. Чувство эйфории приходит ко мне, как волна к берегу, именно в состоянии влюбленности от прикосновений, взглядов, слов. В этот момент для одного человека ты можешь быть целым миром", - говорит о песне исполнительница.

100 днів

"Когда писала эту песню, я еще не знала, что многим придется узнать, что такое 100 дней без поцелуев ... но, вместе с тем, я вложила все краски нежных чувств, и дала почувствовать, как внутри бушуют эмоции, когда ты безумно скучаешь за любимым, как ждешь и мечтаешь о встрече с ним", - поделилась Татьяна Решетняк.

Плачу і сміюся

Эту песню певица называет самой интимной в новом альбоме. Автором трека выступил музыкант Сергей Пидкаура. "Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и состояние: подарок судьбы иметь рядом человека, с которым можно порадоваться, и не стыдно поплакать", - говорит артистка.

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Вийди на світло

"Мне кажется, что иногда, как бы тяжело не было, нужно видеть луч, по которому ты идешь. Поэтому никогда не отказывайтесь от того, что заставляет вас вставать утром с постели и улыбаться", - прокомментировала песню TAYANNA.

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Все по теме:

Музыка, Певица, Татьяна Решетняк, TAYANNA.

Автор:

Телеграф
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