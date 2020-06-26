"В каждой песне есть особая миссия": TAYANNA выпустила новый альбом (Видео)

Сегодня, 26 июня, украинская певица презентовала мини-альбом "Жіноча сила". О выходе пластинки исполнительница сообщила на личной странице в Instagram.

Новый EP состоит из пяти треков - "Жіноча сила", "Ейфорія", "100 днів", "Плачу і сміюся", "Вийди на світло".

"Все песни из альбома "Жіноча сила" - это мотивация для нас - прекрасных женщин. На этот раз я писала о различных жизненных моментах, которые требуют пробуждения нашей внутренней силы. В каждой песне есть особая миссия: помогать женщинам наслаждаться их прекрасной жизнью", - говорит певица.

Жіноча сила

Это заглавный трек альбома, который задает ритм всей пластинке. Эту песню TAYANNA посвятила всем женщинам.

"Мотивирующие и окрыляющее строки: "среди правды может каждый заблудиться на земле, но все, что нужно ты найдешь в себе" вдохновляют меня и помогают расправить крылья поэтому, верю, что и для вас песня станет жизненным эликсиром", - прокомментировала артистка.

Ейфорія

"Каждый, наверное, видел влюбленного человека. До чего же счастливые у него глаза! Он словно летит над землей, даря всем вокруг светлую радость. Чувство эйфории приходит ко мне, как волна к берегу, именно в состоянии влюбленности от прикосновений, взглядов, слов. В этот момент для одного человека ты можешь быть целым миром", - говорит о песне исполнительница.

100 днів

"Когда писала эту песню, я еще не знала, что многим придется узнать, что такое 100 дней без поцелуев ... но, вместе с тем, я вложила все краски нежных чувств, и дала почувствовать, как внутри бушуют эмоции, когда ты безумно скучаешь за любимым, как ждешь и мечтаешь о встрече с ним", - поделилась Татьяна Решетняк.

Плачу і сміюся

Эту песню певица называет самой интимной в новом альбоме. Автором трека выступил музыкант Сергей Пидкаура. "Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и состояние: подарок судьбы иметь рядом человека, с которым можно порадоваться, и не стыдно поплакать", - говорит артистка.

Вийди на світло

"Мне кажется, что иногда, как бы тяжело не было, нужно видеть луч, по которому ты идешь. Поэтому никогда не отказывайтесь от того, что заставляет вас вставать утром с постели и улыбаться", - прокомментировала песню TAYANNA.