TAYANNA стала главной героиней украинского глянца и рассказала о карантине

В беседе с журналистами певица рассказала, как она отнеслась к вынужденной самоизоляции и чем занималась на карантине.
"Такое забытое ощущение, как в детстве, когда просыпаешься, и тебе никуда не нужно спешить. У меня наконец-то появилось время для изучения китайского языка. Я смогла перебрать свой гардероб. Благодаря онлайн-эфирам начала больше общаться с подписчиками", - рассказала TAYANNA в интервью Viva!
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Встречайте: TAYANNA впервые на обложке Viva! Журнал выходит в продажу с 23 июня. Ищите номер в точках продажи прессы в вашем городе Artist:@tayanna_reshetnyak Producer: @alanbadoev Producer of shooting: @qqqv Photo: @karginaki Art director: @helengadjilova Style: @aniahoncharova, @daria_shynder Make-up artist: @natastrilchuk Hair artist: @qqqv Management: @secretservice_ea Editor: @ivannaslaboshpitskaya #TAYANNA #ЖіночаСила #SecretServiceEA #BADOEV2020
Но самое главное, что ей дал карантин, - возможность больше времени провести с сыном Даниэлем.
"Каждый день вместе мы делали уроки, рисовали, медитировали, читали. Посвящали время музыке. Я заметила, что в нем все больше пробуждается любовь к музыке", - поделилась звезда.