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Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве

Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф showdream.org
Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, альбом которого возглавил хит-парад Великобритании. Покорить вершины британских чартов американскому певцу удалось в девятый раз. 24 мая ему исполнилось 79 лет.

39-й студийный сборник певца под названием "Rough and Rowdy Ways" стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве. Диск обошел альбом Homegrown Нила Янга из Канады. Альбом был записан еще в 1970-х годах, но не публиковался.

На третьем месте оказался Chromatica - шестой студийный альбом Леди Гаги.

Напомним, до этого момента рекорд принадлежал американскому певцу Полу Саймону. В 2016-м его сборник Stranger To Stranger добрался до первой строчки британского хит-парада. Исполнителю тогда было 74 года.

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Боб Дилан - один из самых известных музыкантов. По версии журнала Rolling Stone, он второй по значимости после The Beatles. В 2016 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. его творчество было отмечено премией Grammy 12 раз, его имя включено в Зал славы рок-н-ролла.

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Боб Дилан, Альбом, Rough and Rowdy Ways.

Автор:

Телеграф
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