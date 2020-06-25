Изменили не только формат музыки, но и имидж: Hurts возвращаются в мир музыки

Британская группа назвала дату выхода нового альбома - 4 сентября 2020 года. Об этом сообщил фронтмен группы в своем твиттере. Также музыканты опубликовали в сети черно-белый клип на чувственную песню Suffer

Фронтмен группы Тэо Хатчкрафт написал, что гордится тем, что они сделали, и уже не может дождаться, чтобы поклонники услышали как можно больше композиций.

Very excited to announce that our fifth album FAITH will be released on 4th September. So proud of what we’ve made and can’t wait for you all to hear more. You can pre-order the album now and stream new song SUFFER at https://t.co/ddEM7TgPwo pic.twitter.com/hslyW1K9Xs — Theo Hutchcraft (@theohurts) June 24, 2020

В новый альбом Hurts войдут 11 песен. Среди них и лирическая новинка Suffer, клип на которую музыканты представили 24 июня.

Музыкант группы Адам Андерсон отметил, что даже не ожидал сначала, насколько мощным выйдет новый альбом,пишет NME со ссылкой на его слова.

"Если бы вы сказали мне, когда мы начинали его, насколько он последователен, мощный и аутентичный, много месяцев спустя, я, вероятно, не поверил бы вам", –прокомментировал Адам Андерсон.

Заметим, что Hurts выпустили последний альбом Desire в 2017 году. Также фронтмен Тэо Хатчкрафт в открытом письме рассказал фанатам о своем состоянии депрессии и истощения.

Я был физически и морально истощен. До критической точки, – пояснил он.

В интервью изданию NME Хатчкрафт прокомментировал детали работы над новым альбомом. По его словам, музыканты должны были влюбиться в тот тип музыки, который сначала намеревались создать.

"Нас всегда привлекали более темные элементы поп-музыки", –добавил он.

Напомним, что Тэо Хатчкрафт и Адам Андерсон впервые за 3 года выложили в сеть новую песню Voices. Эта композиция также войдет в новый альбом британской группы.