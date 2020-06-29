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Рок-группа O.Torvald даст первый концерт после длительного карантина

Рок-группа O.Torvald даст первый концерт после длительного карантина
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Женя поделился, что группа будет играть песни по заказу фанатов. Каждый желающий может написать названия хитов, которые хочет услышать на концерте, в специальном блоке на сайте группы. Именно по этим анкетам музыканты будут составлять плейлист для своего выступления.

Выступление пройдет с соблюдением мер безопасности. Мероприятие состоится в киевском отеле Bratislava. Поклонники соберутся на балконах гостиничных номеров, а музыканты – на сцене, расположенной на фасаде.

Интервью дал лидер коллектива Женя Галич. Он рассказал детали концерта и поделился интересными и приятными моментами, которыми O.Torvald будет радовать поклонников.

Место и дата концерта

Долгожданный концерт состоится 18 июля на территории отеля Bratislava в Киеве. Особенностью выступления является то, что после его завершения зрители смогут остаться в гостинице на ночевку. Женя Галич отмечает, что на концерт приедут люди из разных городов Украины, поэтому для поклонников хотят обеспечить максимально комфортные условия.

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Есть еще одна приятная новость для поклонников творчества O.Torvald. Те, кто приобретет тип билетов, куда входит мерч группы и напиток, смогут встретиться с Женей Галичем. Он посетит их в номер и поздравит с приходом на концерт.

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Все по теме:

Музыка, Карантин, Концерты, O.TORVALD.

Автор:

Телеграф
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