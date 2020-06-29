Рок-группа O.Torvald даст первый концерт после длительного карантина

Женя поделился, что группа будет играть песни по заказу фанатов. Каждый желающий может написать названия хитов, которые хочет услышать на концерте, в специальном блоке на сайте группы. Именно по этим анкетам музыканты будут составлять плейлист для своего выступления.

Выступление пройдет с соблюдением мер безопасности. Мероприятие состоится в киевском отеле Bratislava. Поклонники соберутся на балконах гостиничных номеров, а музыканты – на сцене, расположенной на фасаде.

Интервью дал лидер коллектива Женя Галич. Он рассказал детали концерта и поделился интересными и приятными моментами, которыми O.Torvald будет радовать поклонников.

Место и дата концерта

Долгожданный концерт состоится 18 июля на территории отеля Bratislava в Киеве. Особенностью выступления является то, что после его завершения зрители смогут остаться в гостинице на ночевку. Женя Галич отмечает, что на концерт приедут люди из разных городов Украины, поэтому для поклонников хотят обеспечить максимально комфортные условия.

Есть еще одна приятная новость для поклонников творчества O.Torvald. Те, кто приобретет тип билетов, куда входит мерч группы и напиток, смогут встретиться с Женей Галичем. Он посетит их в номер и поздравит с приходом на концерт.