Хит лета 2020: Анна Кудряшова представила новый трек (Видео)

Певица Анна Кудряшова (экс-участница группы "Реал О"), випустила новый трек "Тигриця", который посвятила всем украинкам. Релиз песни состоялся 26 июня на всех цифровых площадках. А на youtube презентовано лирик-видео на песню.

В песне "Тигриця" певица "рассказывает" историю о каждой девушке, которая ждет любви этим летом. О девушках, которые просидев на карантине всю весну, наконец выходят из дома и ищут "того самого".

Героиня песни знает, чего хочет и как этого добиться. Для нее нет невозможного. Она видит цель и идет к ней напролом. Но несмотря на эту силу, она очень нежная и романтичная, и надеется, что этим летом она найдет свою любовь.

Также, Анна считает, что в каждой из нас живет эта тигрица, которая может быть как сильной, так нежной и чуткой и стремиться познать вкус истинной любви.

Саундпродюсером трека стал REMIZOV, который уже работал с группой "Реал О", а также с Натальей Могилевской. Режиссер лирик-видео - фотограф Кристина Кудряшова.