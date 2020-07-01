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Среди пустых коридоров: диджей Влад Фисун "сыграл" в пустом "Мыстецком арсенале" (Видео)

Среди пустых коридоров: диджей Влад Фисун "сыграл" в пустом "Мыстецком арсенале" (Видео)
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook
Известный киевский диджей и резидент формации DJBuro Влад Фисун создал музыкальный манифест в пустом комплексе "Мыстецкий арсенал". Трансляция происходила на странице самого комплекса, а также в эфире Радио Аристократы.

В помещении, двери которого всегда были открыты тысячам посетителей, где проходили выставки, Книжный арсенал, недели моды, концерты и творческие вечера — опустело. Как долго Арсенал и подобные культурные учреждения, будут оставаться закрытыми, а креативная сфера лишена финансирования пока неизвестно.

Эта ситуация вдохновила создать музыкальный манифест из пластинок украинских лейблов, призывая к официальному потреблению украинского контента. Особенно сейчас, когда поддержка культурной сфере так необходима.

Выполнение dj-сета происходило одновременно с трех виниловых проигрывателей.

"Для себя я назвал этот сет на трех проигрывателях "тризуб ". Три источника звука иногда буквально колют слушателя, не дают ему скучать в музыкальной рутине. Эта техника позволяет играть, например, одинаковые пластинки с эффектом интерференции, или делать переходы такими запутанными, что даже авторы не всегда поймут, где именно звучит их трек", - комментирует Влад.

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Среди пустых коридоров Мыстецкого арсенала звучали новые треки таких украинских андеграундных групп и артистов как DZ'OB, Vadim Griboedov, Voin Oruwu, Nastia, Hidden Element, релизы лейблов Aby Sho Mzk, Tvir, Kultura Zvuka, Eleatics Records, Rhythm Büro Records, Artreform, Propaganda Records и других. 

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Музыка, Диджей, Влад Фисун.

Автор:

Телеграф
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